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Бронирование отелей на Hotellook

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Конкурентное преимущество Hotellook в том, что мы сравниваем цены на номера одновременно по 70 агентствам бронирования отелей, предлагая вам выбрать доступный вариант по цене. Вот как это работает:
Roda Al Murooj Hotel
Рейтинг 8.5
Roda Al Murooj Hotel
Очень хороший велнес-отель
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
16 811 ₽
15 273 ₽
22 266 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
Отель Majestic Hotel Tower
Рейтинг 8.7
Отель Majestic Hotel Tower
Очень хорошо подходит для путешествий с компанией друзей
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
7 819 ₽
6 658 ₽
8 482 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
Jumeirah Emirates Towers
Рейтинг 9.2
Jumeirah Emirates Towers
Превосходный отель для романтического отдыха
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
24 547 ₽
19 038 ₽
25 262 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
Dubai International Terminal Hotel
Рейтинг 8.6
Dubai International Terminal Hotel
Очень хороший бизнес-отель
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
14 212 ₽
13 485 ₽
15 203 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
Premier Inn Dubai International Airport
Рейтинг 8.4
Premier Inn Dubai International Airport
Очень хороший отель для индивидуальных путешественников
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
7 798 ₽
7 445 ₽
9 492 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
JW Marriott Marquis Hotel Dubai
Рейтинг 9
JW Marriott Marquis Hotel Dubai
Превосходный городской отель
Дубай, ОАЭ Дубай, ОАЭ
14 855 ₽
14 200 ₽
19 698 ₽
* Цены на отели за 1 ночь с 2018-01-04 по 2018-01-05 на двух человек, найденные на Hotellook
Большое количество вариантов бронирования
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    358 000
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    594 000
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Скидки на популярные отели

В базе Hotellook более миллиона отелей, хостелов, апартаментов и гестхаусов. Помимо цен, вам доступны отзывы посетителей, которые уже воспользовались услугами данного отеля. Сравнивайте и бронируйте лучшие предложения по популярным направлениям и не забудьте посмотреть скидки. Чтобы забронировать номер, заполните дату заезда и выезда в форме поиска после перехода на страницу понравившегося отеля.
скидка 60%
Хороший отель
1.6 км до центра Адлера
Рейтинг 8.1 Отель Богородск Олимпийский пляж Сочи Богородск Олимпийский пляж Сочи От 1 692 ₽
скидка 60%
Хороший отель
7 км до центра Дубая
Рейтинг 8.1 Отель Raviz Center Point Hotel Raviz Center Point Hotel От 2 750 ₽
скидка 44%
Очень хороший отель
0.5 км до центра Геленджика
Рейтинг 8.2 Отель Пансионат Геленджик Пансионат Геленджик От 4 231 ₽
скидка 29%
Отличный отель
0.2 км до центра Ялты
Рейтинг 8.6 Отель Бристоль Отель Бристоль От 4 161 ₽
скидка 38%
Номер требует ремонта
0.4 км до центра Анапы
Рейтинг 9 РС-РОял Отель РС-РОял Отель От 846 ₽
скидка 60%
Посредственный городской отель
4 км до центра Лондона
Рейтинг 6.6 Отель The Paddington Hotel The Paddington Hotel

Скидки на отели и гостиницы в популярных городах

Пользователи выбирают гостиницы, а мы собираем информацию о направлениях, которые у них популярны. Эти данные обновляются ежедневно.
Сочи Сочи 8316 отелей
Санкт-Петербург Санкт-Петербург 11265 отелей
Москва Москва 9812 отелей
Адлер Адлер 3438 отелей
Анапа Анапа 2753 отеля
Ялта Ялта 189 отелей
Геленджик Геленджик 2622 отеля
Алушта Алушта 174 отеля
Дубай Дубай 3984 отеля
Евпатория Евпатория 92 отеля
Лондон Лондон 12553 отеля
Калининград Калининград 1546 отелей
Топ-50 городов по версии Hotellook
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Алушта Геленджик Адлер Калининград Москва Сочи
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Отели Алушты с ресторанами
  • 10
    отелей
  • 3 542 ₽
    средняя цена
  • 8.8
    средний рейтинг
Чтобы вкусно поесть, иногда даже покидать отель. Перед вами подборка отелей Алушты с самыми лучшими ресторанами. Минимальная цена за ночь 1 763 ₽.
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Самые дорогие отели Геленджика
  • 10
    отелей
  • 4 640 ₽
    средняя цена
  • 8.3
    средний рейтинг

Кто не мечтал холодными зимними днями о жарком летнем солнце и тёплой морской воде? Есть множество городов, куда можно было бы поехать в отпуск, но Геленджик занимает среди них особое место. Прекрасное месторасположение города (бухта, на берегу которой он находится, считается одним из красивейших мест побережья Чёрного моря) и климат, похожий на средиземноморский, делают Геленджик замечательным местом для отдыха.

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Отели 5 звезд
  • 4
    отеля
  • 15 638 ₽
    средняя цена
  • 7.0
    средний рейтинг
Максимальный уровень удобств предоставляют 5- звездочные отели. Не отказывайте себе в удовольствиях. Минимальная цена за ночь 2 116 ₽.
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Отели Калининграда с ресторанами
  • 10
    отелей
  • 5 160 ₽
    средняя цена
  • 9.4
    средний рейтинг
Чтобы вкусно поесть, иногда даже покидать отель. Перед вами подборка отелей Калининграда с самыми лучшими ресторанами. Минимальная цена за ночь 2 186 ₽.
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10 шикарных отелей в Москве класса люкс
  • 10
    отелей
  • 11 354 ₽
    средняя цена
  • 9.3
    средний рейтинг
Подборка 5-звездочных отелей с самым высоким рейтингом. Отдыхайте с максимальным комфортом. Цена за ночь от 564 ₽.
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Отели Сочи в центре
  • 5
    отелей
  • 2 574 ₽
    средняя цена
  • 9.1
    средний рейтинг

Олимпийский город всегда готов предложить туристам отеле в самом его сердце. Лучшие гостиницы Сочи в центре прямо перед вами.

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